Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനേ​ട്ടം 2025'...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:35 PM IST

    നേ​ട്ടം 2025' -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മി​ക​വി​ന് വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    നേ​ട്ടം 2025 -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മി​ക​വി​ന് വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ്
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക -സാം​സ്‌​കാ​രി​ക -സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​റ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ‘നേ​ട്ടം 2025’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ടു​ബ്ലി​യി​ലെ ല​യാ​ലി വി​ല്ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ‘നേ​ട്ടം’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ആ​ദ​ര​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി​ബി​ൻ സ​ലിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മൗ​റീ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ൻ​സി, ശ​ര​ണ്യ ജ​യ​ൻ, അ​രു​ണി​മ യു, ​അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ ട്രീ​സ സോ​ബി, അ​ലീ​ന റെ​ജി, ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ജ​ഗ​ൻ പി. ​കൃ​ഷ്ണ, മി​ഥു​ൻ ടി.​ആ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യു​മാ​ണ് ‘നേ​ട്ടം 2025’ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളും നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ട്ര​ഷ​റ​റും നേ​ട്ടം 2025 കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന ബോ​ണി മു​ള​പ്പാം​പ​ള്ളി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsachievementVoice Of Alappuzha
    News Summary - 'Achievement 2025' -Voice of Alappuzha pays tribute to Vidyabhyasa Mika
    Similar News
    Next Story
    X