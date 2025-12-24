Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ഹ​്മദാ​ബാ​ദ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:45 AM IST

    അ​ഹ​്മദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഹ​്മദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    അ​ഹ​്മദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നെ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ കാ​ർ​മി​ക​ത്വം ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ത്തി​യ മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്തോ​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഹ​്മദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നും ബോം​ബെ ഭ​ദ്രാ​സ​ന സ​ഹാ​യ മെ​ത്ര​പ്പൊ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ ഫി​ലോ​സ് തി​രു​മേ​നി​യെ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ​ക്ക​ൽ, സ​ഹ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ തോ​മ​സു​കു​ട്ടി പി. ​എ​ൻ, ട്ര​സ്റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യൂ ഈ​പ്പ​ൻ, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ക്രി​സ്മ​സ് ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​രം, പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം, തീ​ജ്വാ​ല ശു​ശ്രൂ​ഷ, വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന എ​ന്നി​വ​യും 26 ന് ​സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ക്രി​സ്മ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മും ഇ​ട​വ​ക​ദി​ന​വും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Acceptance of Ahmedabad
    Similar News
    Next Story
    X