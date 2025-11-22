Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    എ.​സി.​സി അ​ണ്ട​ർ-19 പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം

    മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ലി​നും സാ​യി സാ​ർ​ഥ​കി​നും അ​ർ​ധ​സെ​ഞ്ച്വ​റി
    എ.​സി.​സി അ​ണ്ട​ർ-19 പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം
     ബഹ്റൈൻ അണ്ടർ 19 ടീം കു​ൈവത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ്

    മ​നാ​മ: യു.​എ.​ഇ‍യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ.​സി.​സി പു​രു​ഷ അ​ണ്ട​ർ-19 പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ണ്ട​ർ 19 ടീ​മി​ന് ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വി​ജ​യം. മ​ല​യാ​ളി​യും ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ലി​ന്‍റെ​യും സാ​യി സാ​ർ​ഥ​ക് വ​ഡ്ഡി​രാ​ജു​വി​ന്‍റെ​യും മി​ക​ച്ച ഇ​ന്നി​ങ്സാ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ വി​ജ​യം അ​നാ​യാ​സ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും പൂ​ർ​ണാ​ധി​പ​ത്യം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടീ​മി​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കു​െ​വെ​ത്ത് 42.2 ഓ​വ​റി​ൽ 137 റ​ൺ​സി​ന് ഓ​ൾ​ഔ​ട്ടാ​യി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ​നി​ര​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ബാ​ളി​ങ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് നി​ര ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് പ​ന്തു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ഉ​മ്മ​ർ അ​ബ്ബാ​സ് (2), മെ​ൽ​റി​ക്ക് വി​നി​ത്ത് സെ​റാ​വോ (0) എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ്യ ഓ​വ​റി​ൽ ത​ന്നെ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ അ​ന​സ് ഒ​ബൈ​ദ് സ​യ്യി​ദ് കൂ​ടാ​രം ക​യ​റ്റി.

    വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ഹെ​റ്റ് ഹി​ൻ​സു ഒ​മ്പ​ത് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യ​പ്പോ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് 27/3 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ലാം ന​മ്പ​റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ജ​യ് മ​ഹേ​ഷ്കു​മാ​ർ മേ​ത്ത​യു​ടെ (51 റ​ൺ​സ്, 85 പ​ന്തു​ക​ൾ) അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്നി​ങ്സി​നെ കു​റ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. 10 ഓ​വ​റി​ൽ 20 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ അ​ന​സ് ഒ​ബൈ​ദ് സ​യ്യി​ദാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കി​യ​ത്. 138 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​യാ​ൻ ഒ​ബൈ​ദ് സ​യ്യി​ദി​നെ (ഒ​രു റ​ൺ​സ്) ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഓ​പ​ണ​ർ അ​ഭി​ന​വ് വ​സി​ഷ്ഠ് 32 പ​ന്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. 16ാം ഓ​വ​റി​ൽ 32/2 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​ത്താ​യ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. പ​തു​ങ്ങി തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ഹ്റൈ​നെ ക​ളി​യി​ലേ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഇ​ന്നി​ങ്സാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സാ​യി സാ​ർ​ഥ​ക് വ​ഡ്ഡി​രാ​ജു​വും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ലും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. 121 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ 56 റ​ൺ​സും ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റും സാ​യി നേ​ടി.

    ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​വും സാ​യി​യാ​ണ്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ലി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച് ഫോ​റും ര​ണ്ട് സി​ക്സു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള (59 റ​ൺ​സ്, 58 പ​ന്തു​ക​ൾ) പ്ര​ക​ട​ന​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. സാ​യി​യും ബേ​സി​ലും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്നാം വി​ക്ക​റ്റി​ലെ 98 റ​ൺ​സി​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ 130/3 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സു​നി​ഷ് ബ​യ​ല​ൻ സാ​യി​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് 37.5 ഓ​വ​റി​ൽ വി​ജ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 15 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് എ.​സി.​സി പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ന​ട​ങ്ങി​യ ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​റ​മേ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ജ​പ്പാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, മാ​ൽ​ദീ​വ്സ്, ഖ​ത്ത​ർ, ഒ​മാ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ, മ​ലേ​ഷ്യ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ. അ​വ​സാ​ന മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ 19 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

