Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    2 Sept 2025 2:28 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 2:28 PM IST

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം 2025/2026; അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മെ​ത്തി; നാ​ളെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മെ​ത്തും

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ദി​നം
    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം 2025/2026; അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മെ​ത്തി; നാ​ളെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മെ​ത്തും
    cancel

    മ​നാ​മ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഇ​ന്ന​ലെ മു​ത​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. നാ​ളെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി‍യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്കൂ​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് വ​രെ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​രെ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യും. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സ്കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ, ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര ഫ​യ​ലു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സ്കൂ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.


    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    മ​നാ​മ: അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് മി​ഷ്അ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഖാ​ത​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബൈ​ത്ത് അ​ൽ ഹി​ക്മ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ഗേ​ൾ​സ്, ഇ​സ ടൗ​ൺ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ബോ​യ്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ


    വേ​ന​ല​വ​ധി സ​മ​യ​ത്ത് 27 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​മ്പ​ത് മി​ല്യ​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ശൈ​ഖ് മി​ഷ്അ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​യു​സ്സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ന​വാ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഖാ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ 29,000ത്തി​ല​ധി​കം എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ഏ​ക​ദേ​ശം 5,000 പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ പ​ഠ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തും പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.


    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധം

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. സ്കൂ​ൾ അ​ച്ച​ട​ക്കം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ്കൂ​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണി​ത്.

    ഈ ​ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കും. കാ​ർ​ഡി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പേ​ര്, ക്ലാ​സ്, ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​വ​യും പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ന്റെ പേ​രും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​ച്ച കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഈ ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക, പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക, അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും നി​യ​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം.



    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ശു​ചി​ത്വ​വു​മു​ള്ള അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത് വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ശു​ചി​ത്വ​വു​മു​ള്ള അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത​സു​ര​ക്ഷ, ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ർ​വി​സ് പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ്കൂ​ൾ ഗാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു


    സ്കൂ​ൾ​പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സ്കൂ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കി​വി​ടു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ർ​വി​സ് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ടും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പ​ബ്ലി​ക് സേ​ഫ്റ്റി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗാ​ർ​ഡ്‌​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    Academic year 2025/2026; Teachers and staff have arrived; students will arrive tomorrow
