    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:15 PM IST

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തു; സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ്യാ​ജ വി​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച യു​വ​തി റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തു; സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ്യാ​ജ വി​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച യു​വ​തി റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ
    മ​നാ​മ: ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ജോ​ലി​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന യു​വ​തി​ക​ളെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ്യാ​ജ വി​ഡി​യോ നി​ർ​മി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച യു​വ​തി​യെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ത​ന്റെ അ​ധി​കാ​രം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് ജോ​ലി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചെ​ന്നും അ​തി​ൽ ഇ​ര​യാ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് യു​വ​തി വി​ഡി​യോ​യി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും വി​ഡി​യോ നി​ർ​മി​ച്ച യു​വ​തി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​വി​വ​രം ഒ​രു അ​ജ്ഞാ​ത​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് ആ​ദ്യം അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി​ന്നീ​ട്, ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്ക് ഈ ​വി​ഷ​യം അ​റി​യാ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം നേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ മൊ​ഴി മാ​റ്റി. എ​ന്നാ​ൽ, പേ​ര് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ, ഈ ​ആ​രോ​പ​ണം അ​വ​ർ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സം​ഭ​വം കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​ക്ക് പ്ര​തി​കാ​ര​ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​വ​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യും കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ, ക​ഥ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും യു​വ​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ യു​വ​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ദോ​ഷം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളോ അ​സ​ത്യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:fake videoSocial Mediagulf news malayalam‍Bahrain News
