Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:44 AM IST

    ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ 23ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കും

    ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ 23ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കും
    ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്

    ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് - സത്യൻ പേരാമ്പ്ര

    മ​നാ​മ: പ​രി​ശു​ദ്ധ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക​യും മ​ല​ങ്ക​ര മെ​ത്രാ​പോ​ലീ​ത്ത​യും പ​രി​ശു​ദ്ധ പ​രു​മ​ല തി​രു​മേ​നി​യു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യു​മാ​യ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ പ്ര​ഥ​മ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സ​ന്ധ്യാ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ മ​ഞ്ഞി​നി​ക്ക​ര​യി​ൽ ക​ബ​റ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശു​ദ്ധ ഇ​ഗ്നാ​ത്തി​യോ​സ് ഏ​ലി​യാ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്കീ​സ് ബാ​വാ​യു​ടെ തി​രു​ശേ​ഷി​പ്പ് സ്ഥാ​പ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​രാ​വി​ലെ 6.45ന് ​പ്ര​ഭാ​ത ന​മ​സ്കാ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ട്ടി​ന് ശ്രേ​ഷ്ഠ ബാ​വാ വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യും അ​ർ​പ്പി​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ-​അ​നു​മോ​ദ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ വി​കാ​ർ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ മാ​ത്യൂ​സ് മോ​ർ തേ​വോ​ദോ​സി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​പ്പോ​സ്തോ​ലി​ക് വി​കാ​ർ ഓ​ഫ് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ അ​റേ​ബ്യ എ​ച്ച്.​ഇ. ബി​ഷ​പ്പ് ആ​ൽ​ഡോ ബെ​രാ​ർ​ഡി, ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി വെ​രി. റ​വ. സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ കോ​ർ​എ​പ്പി​സ്ക്കോ​പ്പ വ​ട്ട​വേ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നാ​യ​ക​ന്മാ​രും വി​വി​ധ സ​ഭാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കും. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക മൃ​ദു​ലാ വാ​ര്യ​ർ, ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ താ​രം അ​ര​വി​ന്ദ്, ഗാ​യ​ക​ൻ ജോ​യ് സൈ​മ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന 'സിം​ഫോ​ണി​യ - 2025' എ​ന്ന ഗാ​ന സ​ന്ധ്യ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​വും അ​നു​മോ​ദ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബെ​ന്നി പി. ​മാ​ത്യു (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മ​നോ​ഷ് കോ​ര (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജെ​ൻ​സ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ് (ട്ര​സ്റ്റി), സാ​ബു പൗ​ലോ​സ് (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​സ്റ്റി), എ​ൽ​ദോ വി.​കെ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ലി​ജോ കെ ​അ​ല​ക്സ്, ബി​ജു തേ​ല​പ്പി​ള്ളി, പ്രി​നു കു​ര്യ​ൻ, ലൗ​ലി ത​മ്പി, ജി​നോ സ്ക​റി​യ, ജ​യ്മോ​ൻ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ആ​ൻ​സ​ൺ പി. ​ഐ​സ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ഴെ കാ​ണു​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. മ​നോ​ഷ് കോ​ര- 33043810.

