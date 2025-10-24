Begin typing your search above and press return to search.
    24 Oct 2025 11:16 AM IST
    24 Oct 2025 11:17 AM IST

    ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    മ​നാ​മ: പ​രി​ശു​ദ്ധ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക​യും മ​ല​ങ്ക​ര മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യും ജാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യി​ലെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നീ​യ​നു​മാ​യ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ പ്ര​ഥ​മ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ബാ​വ​ക്ക് ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് യാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ വി​കാ​രി അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ മാ​ത്യൂ​സ് മോ​ർ തേ​വ​ദോ​സി​യോ​സ്, ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി വ​ന്ദ്യ സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ കോ​റെ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ വ​ട്ട​വേ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ വൈ​ദി​ക ശ്രേ​ഷ്ഠ​രും പ​ള്ളി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ഇ​ട​വ​ക ജ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ബാ​വ​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ദൈ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ന​യി​ച്ചു.

    ബാ​വ​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്നു. സ​ന്ധ്യാ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ട് കൂ​ടി, മ​ഞ്ഞി​നി​ക്ക​ര​യി​ൽ ക​ബ​റ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശു​ദ്ധ ഇ​ഗ്നാ​ത്തി​യോ​സ് ഏ​ലി​യാ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്കീ​സ് ബാ​വ​യു​ടെ തി​രു​ശേ​ഷി​പ്പ് സ്ഥാ​പ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ശ്രേ​ഷ്ഠ ബാ​വ​യു​ടെ മു​ഖ്യ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ വി. ​കു​ർ​ബാ​ന ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ട്ടി​ന് ശ്രേ​ഷ്ഠ ബാ​വാ വി. ​കു​ർ​ബാ​ന അ​ർ​പ്പി​ക്കും.

