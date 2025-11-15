Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:56 PM IST

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് ഗ​ഫൂ​ൾ സ്വ​ലാ​ത്ത് മ​ജ്‍ലി​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: 1987 മു​ത​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സെ​ൽ​മാ​നി​യ ഗ​ഫൂ​ൾ സ്വ​ലാ​ത്ത് മ​ജ്‌​ലി​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​മേ​യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യം, പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ൻ, പ​ണ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന വ​ക​തി​രി​വു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​പ്പോ​ഴും ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പോ​ലും മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം നി​ല​ച്ചു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഐ​ക്യ​വും മ​തേ​ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​വും വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ന​മ്മു​ടെ സ്വ​രാ​ജ്യ​ത്തും ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഐ​ക്യ​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വാ​സി​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണം," എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    സെ​ൽ​മാ​നി​യ ഗ​ഫൂ​ൾ സ്വ​ലാ​ത്ത് മ​ജ്‌​ലി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മാ​സാ​ദ്യ ഖു​തു​ബി​യ​ത്തി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങ്. മ​ജ്‌​ലി​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ബാ​ഫ​ഖി, സ​യ്യി​ദ് ഷം​ഷാ​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ ബാ​ഫ​ഖി, സി​ദ്ദീ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ത​ഴ​വ, ഉ​മ​ർ ആ​ലു​വ, അ​ബ്ദു​ഷു​ക്കൂ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഫ്‌​നാ​സ്, മി​ർ​ഷാ​ദ്, മൊ​യ്തീ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​സ്‌​ക​ർ, ഷാ​ഹി​ദ്, വാ​ഹി​ദ്, സു​ധീ​ർ, ന​സീ​ർ, റ​ഷീ​ദ് പ​തി​യാ​ര​ക്ക​ര, സ​ത്താ​ർ, ശ​രീ​ഫ്, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ർ​ജാ​ൻ, മൊ​യ്ദു, റ​ഫീ​ഖ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pilgrimageBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Abubakar Iringanur's pilgrimage
    Similar News
    Next Story
    X