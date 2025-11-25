Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:11 AM IST

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    സി.​ഐ.​ഡി. ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി.​ഐ.​ഡി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ക്ല​ബി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നീ​ണ്ട കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മ​റ്റ് അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​വെ​ച്ച് കൈ​മാ​റി. സി.​ഐ.​ഡി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:abubakarBahrain NewsIringanur towngulf news malayalam
    News Summary - Abubakar Iringanur paid a visit
    Similar News
    Next Story
    X