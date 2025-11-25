അബൂബക്കർ ഇരിങ്ങണ്ണൂരിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
മനാമ: കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അബൂബക്കർ ഇരിങ്ങണ്ണൂരിന് ബഹ്റൈൻ സി.ഐ.ഡി ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഹൃദ്യമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി ആദരിച്ചു. പൊലീസ് ക്ലബിൽവെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന ഓഫിസർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹാദരവുകൾ നൽകിയത്. നീണ്ട കാലയളവിലെ മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റ് അംഗീകാരങ്ങളും അബൂബക്കർ ഇരിങ്ങണ്ണൂരിന് ചടങ്ങിൽവെച്ച് കൈമാറി. സി.ഐ.ഡി ഡിപ്പാർട്മെന്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ മികച്ച സേവനങ്ങളെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രശംസിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register