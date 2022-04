cancel camera_alt അനാഥരുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഖലീൽ അബു അഹമ്മദിന് നൽകിയ ആദരം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​നാ​മ: നി​ര​വ​ധി അ​നാ​ഥ ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ വ​യോ​ധി​ക​ന്​ ബ​ഹ്​​റൈ​​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​ദ​രം. അ​നാ​ഥ​രു​ടെ പി​താ​വ്‌ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഖ​ലീ​ൽ അ​ബു അ​ഹ്മ​ദാ​ണ്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തി​ര​ക്കേ​റി​യ തെ​രു​വി​ലൂ​ടെ ടെ​സ്റ്റ് ഡ്രൈ​വി​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​വി​സ്​​മ​ര​ണീ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. ദി​യാ​ർ അ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ്ര​കാ​രം റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചു. ബാ​ബ ഖ​ലീ​ൽ എ​ന്ന്​ ആ​ദ​ര​പൂ​ർ​വം വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​​ന്റേ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും റോ​ഡി​ൽ നി​ശ്ച​ല​മാ​യി. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന വ​ലി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്ക്രീ​നി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പേ​രും ചി​ത്ര​വും ​ തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​ന്നു. എ​ന്താ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ചെ​റു​താ​യി പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു. പി​ന്നെ അ​തൊ​രു വി​തു​മ്പ​ലാ​യി. താ​ൻ പോ​റ്റി വ​ള​ർ​ത്തി​യ കു​ഞ്ഞു​മ​ക്ക​ൾ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ൽ വ​ന്ന്​ ന​ന്ദി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ മൊ​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​ഞ്ഞു. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ സ്നേ​ഹ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​രെ​ത്തി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ണ്ണു തു​ട​ച്ചു അ​ദ്ദേ​ഹം സ്നേ​ഹ​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. 'അ​നാ​ഥ മ​ക്ക​ൾ ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു പാ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ ഇ​തൊ​ന്നും അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല'​എ​ന്നാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ്വ​കാ​ര്യ ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ക​ഫു​വ്'​എ​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ്നേ​ഹാ​ദ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Abu Ahmed of Khalil, known as the father of orphans