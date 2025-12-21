Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:18 PM IST

    50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​ട്ട​പ്പോ​യി​ൽ

    മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്

    മ​നാ​മ: പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​ർ വ​ട്ട​പ്പൊ​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്നു. 1975ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ന്റെ പ്ര​വാ​സ യാ​ത്ര​ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​വി​രാ​മ​മി​ട്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. 1975ൽ ​ത​ന്റെ ഇ​രു​പ​താം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വ് അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ വി​സ​യി​ൽ ബോം​ബെ​യി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ 'ദും​റ' ക​പ്പ​ലി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ട്രി​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ ​യാ​ത്ര. ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭ​വും പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും കാ​ര​ണം ക​പ്പ​ലി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണം പോ​ലും ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ, ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ദു​രി​ത​യാ​ത്ര​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മീ​നാ​സ​ൽ​മാ​ൻ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​ൽ​മി​സ പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. സ​ഹോ​ദ​രീ​ഭ​ർ​ത്താ​വ് എ.​വി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​നും ബു​അ​ലി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു മു​റി​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് അ​റ​ബി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് സ​ഹാ​റ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ 40 ദി​നാ​ർ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ജോ​ലി നോ​ക്കി. 50 ദി​നാ​ർ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ 1000 രൂ​പ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന ആ ​കാ​ലം ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടേ​താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ വി​സ ക്യാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും പ്ര​വാ​സം ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    1986ൽ ​ഫ്രീ വി​സ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. സൗ​ദി എം​ബ​സി​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം നീ​ണ്ട 39 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം അ​വി​ടെ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പു​ള്ള​ത​ല്ല ഇ​ന്ന​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ന്ന് അ​സീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു.

    അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക​ളാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ ഇ​ന്ന​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി​യോ അ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലും സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന് ജീ​വി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ല്ല​ത് മാ​ത്ര​മേ പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും മ​ട​ങ്ങു​ക​യും പ​ല​രും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​ബ്ദു​ൾ അ​സീ​സി​ന്റെ ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൻ അ​സിം ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​യ​ർ ബേ​സി​ലും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ് സ​യാ​നി​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റാ​യും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. നാ​ല് മ​ക്ക​ളും ഒ​മ്പ​ത് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ​നി​ധി​യാ​യ കാ​ര​ണ​വ​രാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​ട്ട​പ്പൊ​യി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ട്ട​പ്പൊ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

