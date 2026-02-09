Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:40 AM IST

    ഓ​ൾ​ഡ് മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി ഇ​ഷ്ടി​ക​കൊ​ണ്ട് അ​ട​ക്കും

    ഓ​ൾ​ഡ് മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി ഇ​ഷ്ടി​ക​കൊ​ണ്ട് അ​ട​ക്കും
    മ​നാ​മ: ഓ​ൾ​ഡ് മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലും ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഷ്ടി​ക​യോ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്ഥി​ര​മാ​യി അ​ട​ക്കാ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഐ​ക്യ​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ മ​ര​പ്പ​ല​ക​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ട​ക്കു​ന്ന രീ​തി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ നീ​ക്കം. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റു​ന്ന​തും, ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും സ​ദാ​ചാ​ര വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ത​ട​യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ സ​ർ​വി​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​ൽ സ​യ്യി​ദാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ത​ടി​പ്പ​ല​ക​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഇ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​ർ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ഷ്ടി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    മ​ര​പ്പ​ല​ക​ക​ൾ മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും അ​ത് സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യും സ​മ​യ​ന​ഷ്ട​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ഷ്ടി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ന്തി​മ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​ൾ​ഡ് മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ​തും ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Abandoned buildings in Old Muharraq will now be covered with bricks
