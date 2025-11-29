Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:02 AM IST

    മി​നി​യേ​ച്ച​റി​ൽ വി​സ്മ​യ​ലോ​കം ഒ​രു​ക്കി ജോ​ൺ​സ​ൺ കാ​യം​കു​ളം

    മി​നി​യേ​ച്ച​റി​ൽ വി​സ്മ​യ​ലോ​കം ഒ​രു​ക്കി ജോ​ൺ​സ​ൺ കാ​യം​കു​ളം
    ജോ​ൺ​സ​ൺ കാ​യം​കു​ളം

    മ​നാ​മ: ഒ​റി​ജി​ന​ലി​നെ വെ​ല്ലു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള മി​നി​യേ​ച്ച​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 22 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ കാ​യം​കു​ളം ചെ​ട്ടി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജോ​ൺ​സ​ൺ ആ​ണ് മി​നി​യേ​ച്ച​റി​ൽ വി​സ്മ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഒ​രു ഐ ​ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ റി​സ​പ്ഷ​നി​സ്റ്റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ൺ​സ​ൺ ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മി​നി​യേ​ച്ച​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ജോ​ൺ​സ​ൺ നി​ർ​മി​ച്ച മി​നി​യേ​ച്ച​ർ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ

    ഫോ​റെ​ക്സ് ഷീ​റ്റും മ​റ്റ് പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മി​നി​യേ​ച്ച​ർ നി​ർ​മാ​ണം. ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​യ റി​ഫാ ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ന്റെ ചെ​റു​രൂ​പം നി​ർ​മി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം ലൈ​റ്റ് ഷോ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും മു​ക്ത​ക​ണ്ഠം പ്ര​ശം​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​ബ​രി​മ​ല മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും ശ​ബ​രി​മ​ല നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ൺ​സ​ൺ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും മ​റ്റു അ​റി​വു​ക​ളും വെ​ച്ച് ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ മി​നി​യേ​ച്ച​ർ നി​ർ​മി​ച്ച​ത് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ന​ട​ത്തി​യ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും ജോ​ൺ​സ​ന്റെ മി​നി​യേ​ച്ച​റു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്വ​ന്തം ഇ​ട​വ​ക​യാ​യ പ​ത്തി​ച്ചി​റ സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ മി​നി​യേ​ച്ച​ർ നി​ർ​മി​ച്ച് ദേ​വാ​ല​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി.

    അ​തീ​വ ശ്ര​ദ്ധ​യും ക്ഷ​മ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് ജോ​ൺ​സ​ൺ പ​റ​യു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്ത് കാ​ർ​ഡ്ബോ​ർ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​റു​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡ് ലോ​ക്ക് ഡൗ​ൺ കാ​ല​ത്ത് ജ​യ​പാ​ൽ സു​കു​മാ​ര​ൻ എ​ന്ന മി​നി​യേ​ച്ച​ർ ക​ലാ​കാ​ര​ന്റെ യൂ​ട്യൂ​ബ് വീ​ഡി​യോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച് മി​നി​യേ​ച്ച​ർ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​റി​വു​ക​ൾ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്പോ​ൺ​സ​ർ ആ​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​യു​ടെ റേ​ഞ്ച് റോ​വ​ർ കാ​റി​ന്റെ മി​നി​യേ​ച്ച​ർ നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ത്ഭു​ത​മാ​യി.

    മി​നി​യേ​ച്ച​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ​തോ​ടു​കൂ​ടി കൂ​ടു​ത​ൽ മി​നി​യേ​ച്ച​റു​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും കി​ട്ടി. ഏ​യ് ഓ​ട്ടോ സി​നി​മ​യി​ലെ സു​ന്ദ​രി ഓ​ട്ടോ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കാ​റും മി​നി​യേ​ച്ച​ർ വീ​ഡി​യോ സാ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. കൂ​ടാ​തെ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഹ​ര​മാ​യ മ​ഹേ​ന്ദ്ര താ​ർ ജീ​പ്പ്, ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന വീ​ട്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ബ​സ്, ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ്, പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ള​വ​ണ്ടി, ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യും നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​ഴ്വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ട് വി​വി​ധ​യി​നം പ​ക്ഷി​ക​ൾ, ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ, അ​പ്പോ​ക്സി റെ​സി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക്ലോ​ക്ക്, കീ ​ചെ​യി​ൻ, പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഐ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ സ്ഫ​ടി​കം സി​നി​മ​യി​ലെ ലോ​റി​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഫ്ലൈ​റ്റും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ജോ​ൺ​സ​ൺ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​യ ടീം ​എം @ മി​നി​യേ​ച്ച​ർ അം​ഗ​വും ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല കോ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​ണ് ജോ​ൺ​സ​ൺ. ഭാ​ര്യ: ഷൈ​നി. മ​ക​ൻ ആ​ൽ​വി​ൻ പ​ത്തി​ച്ചി​റ സെൻറ് ജോ​ൺ​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലും മ​ക​ൾ അ​ക്സ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മി​നി​യേ​ച്ച​റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജോ​ൺ​സ​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം.

