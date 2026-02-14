തമിഴ്നാട്ടിലെ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണംtext_fields
മനാമ: തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ കോളജുകളിൽനിന്നുള്ള 20 എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ ഒരു വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ, വ്യാവസായിക അനുഭവ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ബഹ്റൈൻ സന്ദർശനത്തിനായെത്തി. വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും ഘടനാപരമായ കരിയർ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നതിലൂടെയും യുവാക്കളെ ആഗോള മത്സരത്തിന് സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
7,000ത്തിൽ അധികം വിദ്യാർഥികൾ അപേക്ഷിച്ച ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ 20 പേരെ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവരിൽ പലർക്കും ഇത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രാനുഭവമായിരുന്നു. ബഹ്റൈനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ, ‘ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ്’ സാമൂഹിക സഹായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ
സയ്യിദ് ഹനീഫും ശരവണ കണ്ണനും, അഹ് ലിയ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഗൗരി ശങ്കറിന്റെയും ഡോ. സുരേഷ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികളോട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ‘മോട്ടിവേഷനൽ സെഷനിൽ’ തങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സേവന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർഥികളിൽ അന്തർദേശീയ വീക്ഷണവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തബോധവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
