Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:28 AM IST

    ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കും -ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ഓ​കെ.​ഓ​കെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കും -ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ഓ​കെ.​ഓ​കെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    ഓ​കെ.​ഓ​കെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 17ന് ​പ്ര​വാ​സി സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് അ​ത്യു​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പു​രോ​ഗ​മ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഓ​കെ.​ഓ​കെ (ഒ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ളം ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് കേ​ര​ളം) നേ​താ​ക്ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​തു പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും കേ​ര​ള​ജ​ന​ത​യെ ചേ​ര്‍ത്ത് പി​ടി​ച്ച് സ​ധൈ​ര്യം കൂ​ടെ നി​ന്ന ക​രു​ത്ത​നാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സു​ബൈ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ദ്ദേ​ഹം ന​വ​കേ​ര​ള സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ര്‍ക്കും നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​ണ്. നോ​ര്‍ക്ക​യു​ടേ​യും, കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റേ​യും, ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ള്ള ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newschief ministerBahrainPinarayi Vijayan
    News Summary - A warm welcome Chief Minister Pinarayi Vijayan - Bahrain OK. OK, good luck
