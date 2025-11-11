Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘സാ​ന്ത്വ​ന​സ്പ​ർ​ശം':...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:45 AM IST

    ‘സാ​ന്ത്വ​ന​സ്പ​ർ​ശം': ഷാ​മി​ൽ മോ​ന് സ​ഹാ​യ​നി​ധി കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സാ​ന്ത്വ​ന​സ്പ​ർ​ശം: ഷാ​മി​ൽ മോ​ന് സ​ഹാ​യ​നി​ധി കൈ​മാ​റി
    cancel
    camera_alt

    ഷാ​മി​ൽ​മോ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​നി​ധി റി​ജി​ൽ മാ​ക്കു​റ്റി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: സം​ഘ​ട​ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നു​മാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​മി​ൽ മോ​ന്റെ ചി​കി​ത്സ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. 'സാ​ന്ത്വ​ന​സ്പ​ർ​ശം' എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ​സ​ഹാ​യ​നി​ധി, കെ.​പി.​സി.​സി മെം​ബ​റും പ്ര​മു​ഖ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ റി​ജി​ൽ മാ​ക്കു​റ്റി​യാ​ണ് ഷാ​മി​ൽ മോ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. കെ.​എ​സ്‍.​യു സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ മു​ണ്ടേ​രി, വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഷാ​ഹി​ന മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും നി​സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം അ​ബു​ത്വാ​ലി​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'A touch of comfort': Shamil Mon hands over relief fund
    Similar News
    Next Story
    X