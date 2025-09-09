Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​കാ​ശ​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ടെ​ലി​സ്കോ​പ്പ് വ​ഴി ഗ്ര​ഹ​ണം കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു
    ആ​കാ​ശ​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം
    ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: സ​നു​രാ​ജ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​കാ​ശ​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം. ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മ​റ​ഞ്ഞ ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ടും​ചു​വ​പ്പ് നി​റ​ത്തി​ലാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്a. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​ണ് ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭാ​സം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്. ഗ്ര​ഹ​ണം വൈ​കു​ന്നേ​രം 7.30ഓ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച്, 9.11ന് ​പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ലെ​ത്തി. രാ​ത്രി 10.56ഓ​ടെ ഗ്ര​ഹ​ണം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ടെ​ലി​സ്കോ​പ്പ് വ​ഴി ഗ്ര​ഹ​ണം കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ പ​ല​ർ​ക്കും ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഗ്ര​ഹ​ണ ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ന്നു. പ്ര​വാ​ച​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഗ്ര​ഹ​ണ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശാ​സ്ത്രീ​യ​പ​ര​മാ​യ ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​വും അ​തി​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കാം​ഷ​യും ഭ​ക്തി​യും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. അ​ടു​ത്ത പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം 2028 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും.

