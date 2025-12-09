Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ആ​ദ്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഫീ​ച്ച​ർ

    ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ആ​ദ്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഫീ​ച്ച​ർ
    ക​മാ​ൽ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ

    1990 ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം. കേ​ര​ളം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണ​വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ​മ​യം. വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​വു​മാ​യ ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഒ​രു ജേ​ണ​ലി​സം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ന്നെ തെ​ല്ലൊ​ന്നു​മ​ല്ല ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. വ​ലി​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലൊ​ന്നു​മെ​ടു​ക്കാ​തെ ഞാ​ൻ സു​പ്രീം കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രെ വി​ളി​ച്ചു. ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി എ​ന്ന​തി​ല​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​രു മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ര്യം ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​രെ​തി​ർ​പ്പും പ​റ​യാ​തെ, യാ​തൊ​രു ശ​ങ്ക​യു​മി​ല്ലാ​തെ, പ​ത്ത് മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ കാ​ണാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    പ​ക്ഷേ, വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​മ​യം വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ടൗ​ണി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം​ത​ന്നെ ഒ​രു പ്ര​തി​വി​ധി കണ്ട് സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ് കാ​റി​ൽ കൂ​ടെ പോ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങി. അ​ങ്ങ​നെ യാ​ത്ര​യി​ൽ, കാ​റി​ൽ വെ​ച്ചൊ​രു അ​ഭി​മു​ഖം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടെ പി​ൻ​സീ​റ്റി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ളാ​ണ് കൂ​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ്രൊ​ഫൈ​ൽ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഭീ​തി​യോ​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ നി​യ​മ​മ​ന്ത്രി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ ക​രു​ത​ലോ​ടെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വം ന​ട​ത്തി​യ പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ്, അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, സ​ർ​വോ​പ​രി മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹി.

    "കേ​ര​ളം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് എ​ന്തൊ​ക്കെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം?" എ​ന്റെ ആ​ദ്യ ചോ​ദ്യം കേ​ട്ട അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് എ​ഴു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഗ​രം ചു​റ്റി കാ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖം ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ളെ​ക്കാ​ൾ കേ​ട്ടെ​ഴു​തു​ന്ന പ​ണി മാ​ത്ര​മേ എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ന​ല്ല വാ​ച​ക ഘ​ട​ന​യി​ൽ, വേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യും കോ​മ, സെ​മി​കോ​ള​ൺ എ​ന്നി​വ​ക്കു​വ​രെ നി​ർ​ദേ​ശം ത​ന്നു​മു​ള്ള ആ ​അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു വാ​ക്കി​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്നും എ​നി​ക്ക് വാ​ക്കു​ക​ളി​ല്ല. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ധി​ക​പ്ര​സം​ഗ​മ​ല്ല, ഡെ​സ്കി​ൽ അ​വ​സാ​ന എ​ഡി​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ഡി​റ്റ​റു​ടേ​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ കാ​ല​ത്ത് എ​നി​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​ദ്യം ഓ​ർ​മ​യി​ൽ വ​രു​ക എ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഫീ​ച്ച​ർ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ക്ൾ ആ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തിക്ക് കേ​ര​ളത്തി​ൽ എ​ന്തെ​ല്ലാം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാം തു​ട​ങ്ങി പ​ല​തും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖം ല​ഭി​ച്ച ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് വെ​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യി അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ പ​ഴ​യ അ​സോ​സി​യ​റ്റ് എ​ഡി​റ്റ​ർ വി.​ടി. ഇ​ന്ദു​ചൂ​ഡ​ൻ. പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വ​ല​തു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പു​ണ​ർ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​വി​നി​ട​യി​ൽ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങാ​തെ വ​ന്നു​ക​യ​റി​യ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നി​ഷ്ടം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​യും ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജെ.​പി മൂ​വ്മെ​ന്റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മാ​തൃ​ഭൂ​മി മു​ൻ​ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​രും ആ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ.​എം. മ​ന​ക്ക​ലാ​ത്ത് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​ക്ക് അ​ടു​ത്ത് വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗാ​ന്ധി ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്ര ചേ​ർ​ന്നു പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    പ്ര​ശ​സ്ത ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ‘ഗാ​യ​ത്രി’​യെ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ർ​ണ​ശാ​ല സ​മാ​ന​മാ​യ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് എ​ന്റെ ആ​ദ്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഫീ​ച്ച​റി​ന് സൗ​ന്ദ​ര്യം കൂ​ട്ടി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പോ​യി എ​ന്റെ ഫീ​ച്ച​ർ അ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മം ലീ​ഡ​ർ പേ​ജ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഗു​രു​തു​ല്യ​നാ​യ ഡോ. ​യാ​സീ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സാ​റി​ന് കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം എ​ഡി​റ്റ് പേ​ജി​ൽ അ​ത് അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന​പ്പോ​ഴു​ള്ള ഒ​രു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ സ​ന്തോ​ഷം ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. ഇ​ന്ന് തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ധി​കാ​ര വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം എ​ന്തൊ​ക്കെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് നേ​ടി​ത്ത​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ൾ കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​ൻ വ​ക ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ളം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​ര​ണ​വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, വേ​ൾ​ഡ് ബാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള മാ​തൃ​ക​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​ന്ന് എ​ന്റെ ഫീ​ച്ച​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​രും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ന് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് മു​പ്പ​ത്തി​യ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും എ​ന്നെ തെ​ല്ലൊ​ന്നു​മ​ല്ല ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

