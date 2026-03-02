Begin typing your search above and press return to search.
    2 March 2026 11:21 AM IST
    2 March 2026 11:21 AM IST

    നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കായി പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു

    നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കായി പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു
    നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കും അംബാസഡർമാർക്കുമായി നടത്തിയ യോഗം

    മനാമ: രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബഹ്‌റൈനിൽ അംഗീകൃതരായ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കും അംബാസഡർമാർക്കുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ബ്രീഫിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ യോഗം ചേർന്നത്.

    പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മേജർ ജനറൽ ഡോ. ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ, ഗതാഗത-ആശയവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അഫയേഴ്സ് അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് അൽ ഷായിൽ എന്നിവർ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിനിധികൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടിയന്തര പദ്ധതികൾ, സിവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.

    സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ബഹ്‌റൈന്റെ ദേശീയ ശ്രമങ്ങളെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ അഭിനന്ദിച്ചു. സമഗ്രമായ ബ്രീഫിംഗിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും പ്രതിനിധികൾ നന്ദി അറിയിച്ചു.

