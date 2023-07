വിമാനയാത്ര ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വർധനക്ക് പരിഹാരം കാണണം

cancel camera_alt തു​ളു​നാ​ട് സ​ഖാ​ക്ക​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ത​ല​യി​ൽ ഇ​ടി​ത്തീ വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ തു​ളു​നാ​ട് സ​ഖാ​ക്ക​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം. ടി​ക്ക​റ്റ് ചാർജ് അ​ഞ്ചി​ര​ട്ടി​യും ആ​റി​ര​ട്ടി​യും ആ​ണ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ക​ച്ച​വ​ട ത​ന്ത്ര​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​ട​തു​പു​രോ​ഗ​മ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ തു​ളു​നാ​ട് സ​ഖാ​ക്ക​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യോ​ഗം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പ്ര​സ​ന്ന​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്യ​ൻ മേ​ലാം കോ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ധു ചീ​മേ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.19 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ഷ​റ​ഫ് മ​ളി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ (വൈ.​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), രാ​ജേ​ഷ് എ​ട​നീ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ര​ഞ്ജി​ത് റാം (​ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മ​ണി മാ​ങ്ങാ​ട് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ മാ​താ​ല​യം(​മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). Show Full Article

A solution should be found for the increase in air ticket charges