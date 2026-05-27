    Posted On
    date_range 27 May 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 10:29 AM IST

    തുല്യതാബോധത്തിന്‍റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഓർമപ്പെടുത്തൽ

     ഡോ. ബി. രവി പിള്ള

    (ചെയർമാൻ ആർ.പി ഗ്രൂപ് ഓഫ് കമ്പനീസ്) 

    ത്യാഗത്തിന്റെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും മഹത്തായ ചരിത്രം നെഞ്ചിലേറ്റിയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികൾ വീണ്ടുമൊരു ബലിപെരുന്നാൾ വരവേൽക്കുന്നത്. ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യവും പരസ്പര സ്നേഹവും പങ്കുവെക്കലുമാണ് ഈ പുണ്യദിനത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത. തിന്മയെ നന്മകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏകവഴിയെന്ന് പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സഹനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദാത്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്. ജാതി-മത ഭേദമന്യേ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന തുല്യതാബോധത്തോടെ സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശം കൈമാറുന്ന അതിസുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ആഘോഷവേളകൾ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമേകിയും കരുതലോടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ടും, നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുമാകട്ടെ ഈ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങൾ.

    ഈ ശുഭവേളയിൽ, ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫക്കും, കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫക്കും, പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു.

    TAGS: gulf news, Bahrain, gulf news malayalam
    News Summary - A reminder of equality and peace
