Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:57 AM IST

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: മു​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും, വേ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ വി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി​യു​ടെ മ​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ, വേ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സാ​ഹി​ബ്, അ​സീ​സ് ടി.​എം, ജ​ലീ​ൽ ടി., ​എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഷ​മീ​ർ വി.​എം, സാ​ജി​ദ് കൊ​ല്ലി​യി​ൽ, സ​ജീ​ർ സി.​കെ, നാ​സി​ർ ഉ​റു​തോ​ടി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ആ​സി​ഫ്, റ​സാ​ക് മ​ണി​യൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​പ്പാ​ല​ൻ, അ​ബ്ബാ​സ് കൊ​മ്മോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​കെ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKMCC BahrainBahrain Newscondolence meeting
    News Summary - A prayer meeting and condolence meeting were organized.
    Similar News
    Next Story
    X