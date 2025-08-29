Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമാ​ഞ്ഞു പോ​യൊ​രാ​ൾ
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 8:57 AM IST

    മാ​ഞ്ഞു പോ​യൊ​രാ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ഞ്ഞു പോ​യൊ​രാ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഷം​ജി​ത്ത് 

    മാ​ഞ്ഞു പോ​യൊ​രാ​ൾ

    നി​റ​മി​ഴി​യോ​ർ​മ​യാ​യി

    എ​ല്ലാ​വ​രി​ലു​മു​ണ്ടാ​കും

    കു​ഞ്ഞു​നാ​ളി​ൽ

    ആ​കാ​ശ​നീ​ലി​മ​യി​ലെ

    പ​റ​വ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    അ​ന​ന്ത​ത​യി​ലേ​ക്ക് മാ​യും വ​രെ

    കൈ ​ചേ​ർ​ത്ത്

    ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നൊ​രാ​ൾ

    കു​ഞ്ഞു​കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ

    കു​ട്ടി​ക്കു​റു​മ്പു​ക​ളി​ൽ

    ഹ​ർ​ഷ​പു​ള​കി​ത​യാ​യൊ​രാ​ൾ

    മ​ഴ ന​ന​ഞ്ഞൊ​രു ബാ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ

    പ​നി​ച്ചൂ​ടി​ൽ,സ്നേ​ഹാ​ർ​ദ്ര​യാ​യി

    ചാ​രെ നി​ന്നൊ​രാ​ൾ

    യൗ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ര​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ

    വീ​ട​ണ​യും വ​രെ ആ​ധി പൂ​ണ്ടൊ​രാ​ൾ

    അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പാ​ഠ​വും

    പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​വു​മാ​യൊ​രാ​ൾ

    നി​ന​ച്ചി​രി​ക്കാ​ത്തൊ​രു നേ​ര​ത്തു

    യാ​ത്ര പ​റ​യാ​തെ

    മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വി​ല്ലാ​തെ

    മാ​ഞ്ഞു​പോ​യൊ​രാ​ൾ

    എ​ല്ലാ​വ​രി​ലു​മു​ണ്ടാ​കും

    എ​ന്നെ​ന്നു​മു​ള്ളി​ൽ

    തെ​ളി​ഞ്ഞു​തെ​ളി​ഞ്ഞ്

    വ​രു​ന്നൊ​രാ​ൾ!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemdisappeared
    News Summary - A person who has disappeared
    Similar News
    Next Story
    X