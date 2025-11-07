Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:21 PM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബി​സി​ന​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്-മ​ന്ത്രി അ​ർ​ജു​ൻ റാം ​മേ​ഘ്‌​വാ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബി​സി​ന​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്-മ​ന്ത്രി അ​ർ​ജു​ൻ റാം ​മേ​ഘ്‌​വാ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​യ​മ നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി അ​ർ​ജു​ൻ റാം ​മേ​ഘ്‌​വാ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പു​തു​താ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൊ​മേ​ഴ്ഷ്യ​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​യ​മ നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി അ​ർ​ജു​ൻ റാം ​മേ​ഘ്‌​വാ​ൾ. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബി​സി​ന​സി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് വേ​ഗ​ത്തി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും വ​ലി​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ന​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ്യാ​പാ​ര-​നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഇ​ന്ത്യ: വാ​ണി​ജ്യ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റി​റ്റ്‌​സ്-​കാ​ൾ​ട്ട​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​മൂ​ല്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1.64 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യു​ടെ 2019ലെ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ക്ഷേ​പം ഏ​ക​ദേ​ശം 50 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട് ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യം ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ്. വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ലും വി​ശാ​ല​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsgulfBahrain
    News Summary - A major milestone in bilateral business - Minister Arjun Ram Meghwal
    Similar News
    Next Story
    X