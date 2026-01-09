Begin typing your search above and press return to search.
    മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം; അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്‌​നേ​ഹാ​ദ​രം

    മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം; അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്‌​നേ​ഹാ​ദ​രം
    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ലി​നെ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച് ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ലി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ താ​നൂ​ർ മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​ണ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ. കൂ​ടാ​തെ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ, മാ​പ്പി​ള ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി മ​നാ​മ പൊ​ലീ​സ് കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സാ​ഹി​ബ് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ്‌ തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ്, ഉ​മ്മ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മൗ​സ​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ തി​രൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് പു​ന്ന​ത്ത​ല, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​മീ​സ് ക​ൽ​പ, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ലൈ​മാ​ൻ പ​ട്ട​ർ ന​ട​ക്കാ​വ്, താ​ജു ചെ​മ്പ്ര, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ തി​രൂ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​രി​യാ​പു​രം, മു​നീ​ർ ആ​ത​വ​നാ​ട്, ഹു​നൈ​സ് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​റ്റൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് മു​ത്തൂ​ർ, സ​ലാം ചെ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - A life of exile for three and a half decades; Ashraf Kunnathuparampil receives the love of the Bahrain K.M.C.C. Thiruvarur Mandal Committee
