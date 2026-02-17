Begin typing your search above and press return to search.
    17 Feb 2026 2:31 PM IST
    17 Feb 2026 2:31 PM IST

    നീ​ന്തി​ത്തീ​ർ​ത്ത ച​രി​ത്രം; സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് നീ​ന്തി​യെ​ത്തി യു​വാ​ക്ക​ൾ

    44.5 കി.​മീ. ദൂ​രം താ​ണ്ടി​യ​ത് 22 മ​ണി​ക്കൂ​ർ 2 മി​നി​റ്റ് 24 സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ സമയം കൊ​ണ്ട്
    നീ​ന്തി​ത്തീ​ർ​ത്ത ച​രി​ത്രം; സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് നീ​ന്തി​യെ​ത്തി യു​വാ​ക്ക​ൾ
    മ​നാ​മ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തീ​ര​ത്തേ​ക്ക് 44.5 കി.​മീ. ദൂ​രം നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്വി​മ്മി​ങ് ച​ല​ഞ്ച് ടീം. ​ശ​ക്ത​മാ​യ ക​ട​ൽ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് 22 മ​ണി​ക്കൂ​ർ 2 മി​നി​റ്റ് 24 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് നീ​ണ്ട ക​ഠി​ന പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ടീം ​ഈ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ൽ​അ​സീ​സി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ലാ​ഖ് തീ​ര​ത്താ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ സ​ൺ​സെ​റ്റ് ബീ​ച്ച് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ (അ​ൽ​അ​സീ​സി​യ) നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സാ​ഹ​സി​ക​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്വി​മ്മി​ങ് ച​ല​ഞ്ച് ടീം ​

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    പ്ര​മു​ഖ നീ​ന്ത​ൽ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​തി​യ, ലു​വാ​യ് ത​ഷ്ക​ന്ദി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​ക​ഠി​ന​മാ​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ ക​ട​ൽ​ച്ചു​ഴി​ക​ളും ഒ​ഴു​ക്കും കാ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൂ​രം താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നീ​ന്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ച​ല​ഞ്ച്. തീ​ര​ത്ത​ണ​ഞ്ഞ ടീ​മി​നെ ജ​ന​റ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​സ്‌​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കാ​യി​ക ക​രു​ത്തും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

