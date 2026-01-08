Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:27 AM IST

    ഡേ​റ്റ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​നി ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക; സാ​ൻ​ഡ്‌​ബോ​ക്‌​സ് എ.​ക്യു​വു​മാ​യി ച​രി​ത്ര ക​രാ​ർ

    ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജ്യത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ഡേ​റ്റ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​നി ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക; സാ​ൻ​ഡ്‌​ബോ​ക്‌​സ് എ.​ക്യു​വു​മാ​യി ച​രി​ത്ര ക​രാ​ർ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡേ​റ്റ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ൽ​ഫ​ബെ​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ടെ​ക് ക​മ്പ​നി സാ​ൻ​ഡ്‌​ബോ​ക്‌​സ് എ.​ക്യു​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ കോ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്തി നേ​ടു​ന്ന 'ക്യൂ-​ഡേ' 2029ഓ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ ഡേ​റ്റ, ന​യ​ത​ന്ത്ര സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് ക്വാ​ണ്ടം-​പ്രൂ​ഫ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ എ​ൻ​ക്രി​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​സ്തി​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ആ​ധു​നി​കീ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ സി.​ഇ.​ഒ ഷെ​യ്ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
