Madhyamam
    Bahrain
    29 Dec 2025 11:51 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 11:51 AM IST

    സ്വ​പ്ന​ച്ചിറ​കേ​റി ഒ​രു ജോ​ർ​ജി​യ​ൻ യാ​ത്ര

    സ്വ​പ്ന​ച്ചിറ​കേ​റി ഒ​രു ജോ​ർ​ജി​യ​ൻ യാ​ത്ര
    ജോർജിയയിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ച ബഹ്റൈനിലെ മലയാളി സംഘം 

    യാ​ത്ര​ക​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം ആ​ണ്..​യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ധാ​ര​ണ​ക​ൾ മാ​റ്റും.. ചി​ന്ത​ക​ൾ വ​ലു​താ​ക്കും..​എ​ക്കാ​ല​വും മ​ന​സ്സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും..​ആ യാ​ത്ര ന​മ്മ​ൾ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടം സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ആ​ണെ​ങ്കി​ലോ..​പി​ന്നെ പ​റ​യാ​നും ഇ​ല്ല..​ജോ​ർ​ജി​യ​യി​ലേ​ക്ക് അ​ത്ത​രം ഒ​രു യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ത്രി​ല്ലി​ൽ ആ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടം മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത​ക​ൾ..​ജോ​ലി​യു​ടെ​യും കു​ടും​ബ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ക്കെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​റു ദി​വ​സം കു​ട്ടി​ക​ളോ ഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​രോ ഇ​ല്ലാ​തെ കു​ടും​ബ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി ഒ​രു ലേ​ഡീ​സ് ട്രി​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണം എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നു വേ​ണ്ടി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ക​യും അ​ത് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ഷെ​റീ​ൻ, ആ​ദി​യാ, ഫ​സീ​ല, സെ​ഫി നി​സാ​ർ, സ​ൽ​മ, റു​ക്‌​സാ​ന, ഫ​ർ​ഹ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ.. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം സ​മ്മാ​നി​ച്ച സൗ​ഹൃ ദ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ആ​ശ​യം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ജോ​ർ​ജി​യ എ​ന്ന രാ​ജ്യം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം ഒ​രു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യം ആ​ണ് എ​ന്ന​തും

    ജി .​സി .സി ​വി​സ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ർ​ജി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ വി​സ ല​ഭി​ക്കും എ​ന്ന​തും മ​റ്റു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ ചി​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പോ​യി വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു രാ​ജ്യം ആ​ണ് എ​ന്ന​തും ആ​യി​രു​ന്നു,,

    പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​യ​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര ആ​ദ്യം മു​ട​ങ്ങി​യ​തും പി​ന്നെ ആ​ദ്യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​ലും ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ആ ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വം ആ​യി എ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു..

    ഈ ​യാ​ത​ക്ക് എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്തു കൊ​ടു​ത്ത എ​യ​ർ ഹോം ​ട്രാ​വ​ൽ​സി​നും അ​തു​പോ​ലെ ഈ ​യാ​ത്ര​ക്ക് എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ.. ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദം ശ​ക്തി​പെ​ടു​ത്തി കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി​യും യാ​ത്ര പോ​കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കൂ​ട്ടു​കാ​രി​ക​ൾ..

