Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:49 AM IST

    നി​സ്സാ​ര ത​ർ​ക്കം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യാ​യി; പി​ഴ വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി

    നി​സ്സാ​ര ത​ർ​ക്കം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യാ​യി; പി​ഴ വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി
    മ​നാ​മ: വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ര​സ്പ​രം ആ​ക്ര​മി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് കോ​ട​തി 50 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. കീ​ഴ്ക്കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ഈ ​ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​സേ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യാ​ണ് അ​ന്തി​മ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. നി​സാ​ര​കാ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ത​ർ​ക്കി​ച്ച ഇ​രു​വ​രും കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ര​ണ്ടാ​മ​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ തെ​രു​വി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ൾ​ക്ക് മൂ​ക്കി​ലും ഇ​ട​തു​കൈ​യി​ലും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. എ​ന്നാ​ൽ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും സം​ഭ​വി​ച്ച പ​രി​ക്കു​ക​ൾ 20 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്ര ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​ര​സ്പ​രം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും 50 ദി​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ വി​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

