Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 12:01 PM IST

    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ എ​ന്ന ച​ങ്ങാ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ എ​ന്ന ച​ങ്ങാ​തി
    cancel

    മ​ക്ക​ളി​ൽ ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. വാ​യ​ന​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ലോ​കം തു​റ​ന്നു​ത​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്റെ കാ​ര്യ​വും വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത​മ​ല്ല. പൂ​മ്പാ​റ്റ​യി​ലും ബാ​ല​ര​മ​യി​ലും ബോ​ബ​നും മോ​ളി​യി​ലും തു​ട​ങ്ങി​യ കു​ഞ്ഞു​ശീ​ലം ഇ​നി ഞാ​ൻ ഉ​റ​ങ്ങ​ട്ടെ​യി​ലും ഖ​സാ​ക്കി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സ​ത്തി​ലും യാ​യാ​തി​യി​ലും യ​ന്ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​ക്കെ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​രു ബ​ന്ധം വാ​യ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​വു​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യു​ടെ കാ​ര്യ​വും വ്യ​സ്ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ലേ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശീ​ലം. ഇ​ന്നും ആ​വേ​ശം ഒ​ട്ടും ചോ​രാ​തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു ആ ​ശീ​ല​ത്തെ. അ​തി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ന്നു​കി​ട്ടു​ന്ന അ​റി​വി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ലോ​കം ഒ​ട്ടും ചെ​റു​ത​ല്ല.

    ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പ​ല​തി​നെ​യും അ​ക്ക​രെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട്ടാ​ണ​ല്ലോ ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യും വ​ണ്ടി ക​യ​റു​ന്ന​ത്. അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​വി​ലെ പ​ത്രം വാ​യി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ത് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി അ​ന്ന് മു​ത​ൽ കൂ​ടെ കൂ​ടി​യ​താ​ണ് 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം'. അ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മം എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു പ​ത്രം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക​ൽ നേ​രം മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​റ്റ​ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മ​ടു​പ്പ് മാ​റ്റാ​ൻ ഏ​റെ സ​ഹാ​യി​ച്ച പ്രി​യ കൂ​ട്ടു​കാ​രി. ഇ​വി​ട​ത്തെ​യും അ​ൽ​പം വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടി​ലെ​യും വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു​ത​ന്നി​രു​ന്നു ആ ​ന​ല്ല ച​ങ്ങാ​തി. '

    ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ' പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു ഈ ​ദൃ​ഢ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്. നാ​ട്ടി​ലേ​തു​പോ​ലെ നേ​രം പു​ല​രു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ വീ​ടി​നു​മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന പ​ത്രം രാ​വി​ലെ വാ​യി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം കി​ട്ടാ​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ, സ്കൂ​ളി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​ത്ര​വാ​യ​ന​ക്ക് സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന എ​ന്നോ​ട് പ​ല​രും ചോ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്, ടീ​ച്ച​റി​ന് എ​ങ്ങ​നെ​യാ ഈ ​പ​ത്രം കി​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്. അ​തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ പ​ല​രേ​യും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന് ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി കോ​റി​യി​ട്ട വ​രി​ക​ൾ​ക്കും വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ച്ച​ടി​മ​ഷി പു​ര​ണ്ട​ത് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് എ​ന്നൊ​രു ബ​ന്ധം കൂ​ടി​യു​ണ്ട് ഈ ​പ​ത്ര​വു​മാ​യി.

    ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ, അ​വ​രു​ടെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യം ത​ന്നെ. ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഈ ​പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ത് കാ​ര്യ​ത്തി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളോ​ടെ ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്, വ​രി​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക്, ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ക​ട​ന്ന് ചെ​ല്ലാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamNews paper readersBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - A friend called 'Gulf Madhyamam'
    Similar News
    Next Story
    X