Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:50 PM IST

    റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ൺ​കോ​ഴ്സി​ന് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ​മാ​പ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം
    റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ൺ​കോ​ഴ്സി​ന് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ​മാ​പ​നം
    cancel
    camera_alt

    റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ൺ​കോ​ഴ്സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    മ​നാ​മ: റോ​യ​ൽ ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ൺ​കോ​ഴ്സി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ രാ​ജ​കീ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ക​രു​ത്തും നൂ​ത​ന​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലി​സ​വും മി​ക​വും കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ഴി​വും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ഗോ​ള ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ തു​ട​ർ​വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​വും പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഹ​ബ്ബു​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്, ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​വ​ന്റു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ന്ന് ആ​ദ്യ റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ൺ​കോ​ഴ്സി​ന്റെ വി​ജ​യം, ലോ​കോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും ക​ഴി​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് വാ​ഹ​ന​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഖ്യാ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​മാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്രി​ൻ​സ് ഫൈ​സ​ൽ എ. ​അ​ൽ ഫൈ​സ​ലി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ദ്ദേ​ഹം 2008ലെ '​ഫെ​റാ​രി സ​ഗാ​റ്റോ നി​ബ്ബി​യോ'​യു​ടെ ഉ​ട​മ​യാ​ണ്. ബെ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് ഷോ ​അ​വാ​ർ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് എം ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീ​മി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ക്ക​ൽ മു​ൻ ഇ​റാ​ൻ ഷാ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 1972ലെ '​ലം​ബോ​ർ​ഗി​നി മി​യു​റ എ​സ്.​വി' വാ​ഹ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും സ്പോ​ൺ​സ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​ക്കും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.ഇ​വ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ​ച്ച് പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ര​വ​ധി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി പ്രി​ൻ​സ് ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ കാ​ർ

    മ​നാ​മ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ൺ​കോ​ഴ്‌​സ് കാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു വാ​ഹ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ത​രി​ച്ച പ്രി​ൻ​സ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യ നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ശ്ര​ദ്ധാ​ഞ്ജ​ലി കൂ​ടി​യാ​യി ഈ ​കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    പ്രി​ൻ​സ് ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ കാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsking hamadBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - A colorful conclusion to the Royal Bahrain Concours
    Similar News
    Next Story
    X