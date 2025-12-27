Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:39 AM IST

    ഓർമകളിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രി

    ഓർമകളിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രി
    പ​തി​യാ​ര​ക്ക​ര എ​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ച്ചു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കു​ടും​ബം ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ക്രി​സ്‍മ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യും,ഒ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് പ​തി​പ്പും കു​ഞ്ഞു നാ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വി​നെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.​പി​ന്നീ​ട് കു​റ​ച്ചു മു​തി​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വ​ട​ക​ര ഒ​രു പു​സ്ത​ക ക്ക​ട​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​രോ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത്.​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മൊ​ത്ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കു​ത്ത​ക അ​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​ന്നം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ക്രി​സ്തീ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഞാ​ൻ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന മൊ​ത്ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ത​രു​ന്ന കേ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് മ​ധു​രം ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​ൻ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ തൊ​ട്ടു​ള്ള സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ ഇ​രി​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള എ​ബി​ൻ എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​യി.​അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​റ​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​വ​ൻ ഒ​രു സ​ങ്ക​ട മ​ഴ​യാ​യി എ​ന്നി​ലേ​ക്ക് പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.​അ​മ്മ മ​രി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​വ​ന്ന ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ​യു​ടെ മോ​ശം സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സ് മ​ടു​ത്തു വീ​ട് വീ​ട്ടി​റ​ങ്ങി പ​ല ജോ​ലി​ക​ളും, നാ​ടു​ക​ളും ക​ട​ന്നാ​ണ് അ​വ​ൻ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ എ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.​ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ മാ​റി മാ​റി ജോ​ലി​ക്ക് നി​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​വ​ണം കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ലം കൊ​ണ്ട് അ​വ​ൻ ന​ല്ലൊ​രു വി​ഡി​യോ ഗ്രാ​ഫ​റാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു.​വി​വാ​ഹ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കാ​ൻ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ക​ഴി​വ് ത​ന്നെ അ​വ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.​ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് രാ​ത്രി അ​വ​ന്റെ അ​തി​ഥി​യാ​യി ഒ​രു ക​ട​ക്കു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള അ​വ​ന്റെ കൊ​ച്ചു മു​റി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ചു കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച​താ​ണ് എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം.​മ​ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ക​ഞ്ഞ നി​ഷ്ഠ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​വ​നി​ൽ ഞാ​ൻ ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കാ​ര്യം മ​ദ്യ പാ​നം,പു​ക​വ​ലി പോ​ലു​ള്ള ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു സ്ഥാ​പ​നം,സ്വ​ച്ഛ​ന്ദ​മാ​യൊ​രു കു​ടും​ബ ജീ​വി​തം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ൻ എ​ന്നോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​വ​നും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌ ഞാ​നും പ​റി​ച്ചു ന​ട​പ്പെ​ട്ടു.​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന റി​ല​യ​ൻ​സി​ന്റെ ഫോ​ൺ ക​ള​ഞ്ഞു പോ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടി​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം, അ​താ​യ​ത് നീ​ണ്ട ര​ണ്ടു സം​വ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​വെ​ച്ച് ഞാ​ൻ എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സു​ഹൃ​ത്തി​നെ ക​ണ്ടു കി​ട്ടി​യ​തും തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച പോ​ലെ കു​ടും​ബ​സ്ഥ​നാ​യി ഒ​രു ചാ​ന​ലി​ൽ കാ​മ​റാ​മാ​നാ​യി ന​ല്ലൊ​രു ജോ​ലി​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റ തു​ഴ​കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ത​ത്തോ​ണി തു​ഴ​യു​ന്ന അ​വ​നു​മാ​യി ഞാ​ൻ ഏ​റെ നേ​രം പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടു.

    ഓ​രോ തി​രു​പ്പി​റ​വി വ​ന്നു കാ​ല​ത്തി​ന്റെ താ​ളു​ക​ളെ പ​തു​ക്കെ മ​റി​ച്ചി​ടു​മ്പോ​ഴും ഞാ​ൻ ആ ​രാ​ത്രി​യെ ഓ​ർ​ത്തു​പോ​വാ​റു​ണ്ട്.​ഞാ​നും എ​ബി​നും ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വും മാ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ച്ചു​മു​റി​യി​ലെ ആ ​ക്രി​സ്മ​സ് രാ​ത്രി അ​ത്ര​യേ​റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യൊ​രു രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു.

