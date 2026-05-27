സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആഘോഷം
സമർപ്പണത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ സന്ദേശം പകർന്നുനൽകി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും മനുഷ്യസമൂഹം ഒന്നാണെന്ന ഐക്യബോധമാണ് ഈ പുണ്യദിനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെയും മകൻ ഇസ്മാഈലിന്റെയും ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ ഓർമ്മകളെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഈ വേളയിൽ, ഹജ്ജിന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരെയും നാം ആദരവോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ആഘോഷങ്ങളിൽ മാനവികതയുടെ ആ ഉദാത്തമായ സംസ്കാരം എക്കാലവും നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്.പ്രവാസികൾ എന്നും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒരുപോലെ കൊണ്ടാടുന്നവരാണ്. ആ സംസ്കാരമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം.
ഈ സുദിനത്തിൽ, ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹിസ് മജസ്റ്റി ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫക്കും, കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫക്കും, ബഹ്റൈനിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ.
