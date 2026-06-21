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    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 5:28 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 5:28 PM IST

    കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയാകുന്ന ബജറ്റ്: ഡോ. വർഗീസ് കുര്യൻ

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    കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയാകുന്ന ബജറ്റ്: ഡോ. വർഗീസ് കുര്യൻ
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    മനാമ: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 2026-27 ലെ കേരള ബജറ്റ് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകുന്നതാണെന്ന് പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായിയും വി. കെ.എൽ ആൻഡ് അൽ നമൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഡോ. വർഗീസ് കുര്യൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കും വ്യവസായ വികസനത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മികച്ചൊരു ബജറ്റാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ​ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളായ ഇൻവെസ്റ്റ് കേരളം സെൽ, സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് സോൺ, ഏവിയേഷൻ-ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ഹബ്, ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക വളർച്ചാ പദ്ധതികൾ എന്നിവ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

    ​ഇൻകെൽ, കിൻഫ്ര തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമാക്കാനും പുതിയ പി.പി.പി മാതൃകയിലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ സ്വകാര്യ-പ്രവാസി നിക്ഷേപങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഇൻകെൽ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ഡോ. വർഗീസ് കുര്യൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ​പ്രവാസി നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളും ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വരും നാളുകളിൽ വലിയ ഊർജമേകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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    TAGS:BahrainKerala Budget 2026
    News Summary - A budget that forms a strong foundation for Kerala's economic growth: Dr. Varghese Kurien
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