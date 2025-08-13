Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 13 Aug 2025 12:49 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 12:49 PM IST

    ബഹ്റൈന് ശോഭനമായ ഭാവി -സ്റ്റീവൻ ബോണ്ടി

    ബഹ്റൈന് ശോഭനമായ ഭാവി -സ്റ്റീവൻ ബോണ്ടി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന് ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി​യു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യം വി​വേ​ക​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ വ​ലി​യ വി​ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്നും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ്റ്റീ​വ​ൻ ബോ​ണ്ടി. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​വി​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സാ​റി​ലെ ത​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബ​ഹ്റൈ​നു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും സ​ഹ​ക​ര​ണം, സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ള്ള പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ന്റെ സേ​വ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, യു.​എ​സ്-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം, സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷ, വ്യാ​പാ​രം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​യി. 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച കോം​പ്രി​ഹെ​ൻ​സി​വ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​സ്പെ​രി​റ്റി എ​ഗ്രി​മെ​ന്റ് (സി-​എ​സ്.​ഐ.​പി.​എ) ആ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. ഈ ​ക​രാ​ർ ന​മ്മു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല​ക്ക​ല്ലാ​ണ്. ഇ​ത് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സി-​എ​സ്.​ഐ.​പി.​എ ക​രാ​റി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം യു.​കെ​യും അം​ഗ​മാ​യ​ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ന്ന കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ യു.​എ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി. ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ൽ​മു​ൻ​ദി​ർ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം യു.​എ​സ് സ്‌​പേ​സ് എ​ക്‌​സ് റോ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത് ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    “ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മു​ള്ള​വ​രും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നി​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്. ഇ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി​ക്ക് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്റ്റീ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം, ഇ​റാ​ൻ, ചൈ​ന​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യു​മാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​വാ​യ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    News Summary - A bright future for Bahrain - Steven Bondi
