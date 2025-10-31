Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 12:35 PM IST

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​രാ​മം: സ​ലാം ഉ​സ്താ​ദ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​രാ​മം: സ​ലാം ഉ​സ്താ​ദ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സ്നേ​ഹ​വും സേ​വ​ന​വും കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന മു​പ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് സ​ലാം ഉ​സ്താ​ദ് (അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ) നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ഹ്‌​റൈ​നോ​ട് വി​ട​ചൊ​ല്ലു​ന്ന​ത്. 1993 മെ​യ് എ​ട്ടി​ന് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ബോം​ബെ​യി​ലേ​ക്കും അ​വി​ടെ നി​ന്ന് പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്കും ജീ​വി​തം പ​റി​ച്ചു​ന​ട്ട സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് വെ​റും ഒ​രു തൊ​ഴി​ലി​ടം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; മ​റി​ച്ച്, സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യം മു​ഴു​വ​ൻ മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ടു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള സു​ന്നി ജ​മാ​അ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യും വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വും സേ​വ​ന​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ​യും ഊ​ർ​ജ​വും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    32 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ അ​ൽ മൗ​ദ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്ത സ​ലാം ഉ​സ്താ​ദ്, നി​ര​വ​ധി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം ക​മ്പ​നി​യി​ലും മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി നേ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി. പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടി​യും കാ​രു​ണ്യ​സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ഹ്‌​റൈ​നോ​ട് വി​ട പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും നാ​ടി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ത​ന്നാ​ലാ​വു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു തീ​ർ​ത്ത​തി​ന്റെ സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ യാ​ത്ര​യാ​വു​ന്ന സ​ലാം ഉ​സ്താ​ദി​ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ സു​ലൈം, സി​നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി. ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി, റ​ഫീ​

