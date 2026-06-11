നാളത്തെ നല്ല ലോകം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം- എ.കെ.സി.സി

നാളത്തെ നല്ല ലോകം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം- എ.കെ.സി.സിtext_fields
മനാമ: ഭൂമിയെയും പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി. സി. ഗ്രീൻ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിച്ചു. എ.കെ.സി.സി. പ്രസിഡന്റും ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ചാൾസ് ആലുക്ക പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ പ്രകൃതി നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജീവൻ ചാക്കോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭൂമിയെ പച്ചപ്പോടെയും, ജീവനോടെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ ഗ്രീൻ ക്ലബ് കൺവീനർ റിജു മൂഞ്ഞേലി അംഗങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ജോജി കുര്യൻ, ജിബി അലക്സ്, റോബിൻ.കെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, ബെന്നി ജോസഫ്, എസ്. ബൈജു, പോൾ ഉറുവത്ത്, ബൈജു തോമസ്, അലക്സ് സ്കറിയ, രതീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, മോൻസി മാത്യു, ജോൺ ആലപ്പാട്ട്, ജസ്റ്റിൻ ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ക്ലബ് കൺവീനർ റിജു മൂഞ്ഞേലി സ്വാഗതവും, ഡേവിസ് തൊമ്മാന നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register