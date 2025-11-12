Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    12 Nov 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    12 Nov 2025 2:00 PM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നോ​ട് യാ​ത്ര പ​റ​യാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ക​ൻ

    ബ​ഹ്റൈ​നോ​ട് യാ​ത്ര പ​റ​യാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ക​ൻ
    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ

    ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ജീ​വി​തം പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ട​ൽ ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴോ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​മ്പോ​ഴോ പോ​ലും താ​നെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ജോ​ലി എ​ന്താ​ണെ​ന്നോ മ​റ്റോ അ​റി​യാ​ത്ത​വ​രാ​വും അ​ധി​കം പേ​രും. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 1987ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​ർ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യി തു​ട​ങ്ങി ഒ​ടു​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​രു സ്റ്റാ​ഫാ​യി മാ​റി​യ മ​ല​യാ​ളി​യു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം നീ​ണ്ട 38 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും മ​റ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും പാ​ക​ത്തി​ൽ അ​ന​വ​ധി ന​ല്ല നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട​ണ​യു​ന്ന​ത്.

    90ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ബോം​ബെ വ​ഴി ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ൽ സ​ജീ​വ സം​ഘ​ട​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സം പു​ൽ​കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള സു​ന്നി ജ​മാ​അ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഈ ​അ​ടു​ത്ത​കാ​ലം​വ​രെ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ല​ത്ത് ഗ​ൾ​ഫും ചു​റ്റു​പാ​ടും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ചെ​റി​യൊ​രു കോ​ൾ​ഡ്സ്റ്റോ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ്ര​ശ്നം​വ​ന്ന കാ​ല​ത്ത് അ​ത് ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ഡി​ഫ​ൻ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പൊ​ലീ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന സു​വ​ർ​ണ​കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ലേ​ക്ക് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2004ലാ​ണ് ജോ​ലി​ക്കാ​യ് അ​ദ്‍ലി​യ സി.​ഐ.​ഡി ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​നാ​യൊ​രു സ്റ്റാ​ഫെ​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​ശം​സ​യോ​ടെ​യും പെ​രു​മ​യോ​ടെ​യും അ​വി​ടെ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​നി​ർ​വൃ​തി‍യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​തേ​ടി പോ​കാ​ൻ​ക​ഴി​യാ​ത്ത രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ര​ണം, പൊ​ലീ​സ് കേ​സ്, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ൽ, യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​യാ​യും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ത​ണ​ലാ​യും താ​ങ്ങാ​യും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​നി​ട​യി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ജാ​തി​മ​ത ഭേ​ദ​മ​ന്യേ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ദ്പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    40 വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ടു​വി​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടും വി​സ​യും സ്പോ​ൺ​സ​റും ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ മ​രി​ച്ച വ​ട​ക​ര വ​ള്ള്യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കീ​ര​ൻ​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം രേ​ഖ​ക​ൾ സി.​ഐ.​ഡി ഓ​ഫി​സി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് ഇ​ന്ത്യാ​ക്കാ​ര​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യാ​യി ഒ​രു പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് എ​മ്പ​സി കൊ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പേ​ര്‌ പ്രി​ന്‍റ് ചെ​യ്തു വ​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം മാ​നു​ഷി​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പോ​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    അ​നാ​ഥ​മാ​കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ത​ന്നെ മ​റ​മാ​ടു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും പ​വി​ത്ര​ത​യോ​ടെ​ത​ന്നെ അ​തി​ന്‍റെ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​രീം കു​ള​മു​ള്ള​തി​ൽ, ഒ.​കെ. കാ​സിം പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ഹു​മാ​ന​പൂ​ർ​വം സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ

    ഔദ്യോ​ഗി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ത​ന്‍റെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യേ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ത​ല​കു​നി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ മ​ല‍യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ത്തി​യ റാ​ലി​യും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    മ​തി​യാ​യ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്തി​യ റാ​ലി പൊ​ലീ​സ് ത​ട​യു​ക​യും അ​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ ചി​ല​ർ ത​ന്നെ വി​ളി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ​ഴി ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യി ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ത​ന്‍റെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നീ​ര​സ​ത്തോ​ടെ ത​ന്നോ​ട് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും മേ​ലി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ജ​യി​ലും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ന്ന് ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​രെ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ള സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. 38 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ന​നി​മി​ഷ​മാ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​തും ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​ന്ന​തും. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ഒ​രു​ന​ന്ദി വാ​ക്ക് പോ​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല എ​ന്നും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

