Madhyamam
    Bahrain
    date_range 10 Nov 2025 1:11 PM IST
    date_range 10 Nov 2025 1:11 PM IST

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ‘ആ​ദ​ർ​ശ​വി​ശു​ദ്ധി നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്രൗ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കും. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി: ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ സ​യ്യി​ദ് പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: വി.​കെ. കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ: എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ: കെ.​എം.​എ​സ്. മൗ​ല​വി, ട്ര​ഷ​റ​ർ: ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​സം, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ: ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ, ഫൈ​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: എ​സ്.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഹ്ഫ​ർ കൊ​യ്യോ​ട്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര, ക​ൺ​വീ​ന​ർ: റ​ബീ​ഹ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ്, വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: സ​ജീ പ​ന്ത​ക്ക​ൽ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ: സ​നാ​ഫ് ഗു​ദൈ​ബി​യ, ത​ഹി​യ്യ ചീ​ഫ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ: ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ. കൂ​ടാ​തെ റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ, സ​മ​സ്ത ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ബേ​ങ്കോ​ക്ക് റ​സ്റ്റോ​റ​ൻ​റ് ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​ദ​ർ​ശ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഇ​സ്തി​ഖാ​മ സം​സ്ഥാ​ന ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സീ​ൽ ക​മാ​ലി ഫൈ​സി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി.​കെ. കു​ഞ്ഞി മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​എ​സ് മൗ​ല​വി പ​റ​വ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

