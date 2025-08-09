Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 8:51 AM IST

    ന​ബിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം; 51 അംഗ സ്വാഗതസംഘത്തിന് രൂപം നൽകി

    ന​ബിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം; 51 അംഗ സ്വാഗതസംഘത്തിന് രൂപം നൽകി
    ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബ​ഷീ​ർ അ​സ്‍ല​മി (ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മ​ഹ്മൂ​ദ് വ​യ​നാ​ട് (ഫൈ​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി)

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി (സ) ​യു​ടെ 1500ാം ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​സാ​ ടൗ​ൺ റീ​ജ്യ​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി 51 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ് ഫാ​ളി​ലി (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​സ്‍ല​മി (ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ള്ള്യാ​ട് (ജോ: ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മ​ഹ്മൂ​ദ് വ​യ​നാ​ട് (ഫൈ​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മ​ദ്ഹു റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന​സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ, പ്ര​ഭാ​ത​പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ, സ​ഹോ​ദ​ര​സ​മു​ദാ​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​മി​ലി മീ​ലാ​ദ് സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ, യൂ​നി​റ്റ് മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് മ​ദ്ഹു​റ​സൂ​ൽ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​കെ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, ബ​ഷീ​ർ ആ​വ​ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഫൈ​സ​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം, മി​ദ്‍ലാ​ജ് വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsnabi
    News Summary - A 51-member welcoming committee was formed according Nabi's birthday
