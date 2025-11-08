Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:50 PM IST

    ആ​ർ​ദ്രം 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ആ​ർ​ദ്രം 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
     ‘ആ​ർ​ദ്രം-2025’ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​യ ശാ​ന്തി സ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, ‘ആ​ർ​ദ്രം-2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റാ​യ പി.​എം.​എ ഗ​ഫൂ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ദ്രം എ​ന്ന ദൃ​ശ്യ ശ്രാ​വ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ കെ.​സി​റ്റി ബി​സി​ന​സ് ലോ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പി.​വി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ്, ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, സു​ബൈ​ർ എം.​എം എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യും വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ഡോ. ​പി.​വി ചെ​റി​യാ​ന്‍, സോ​മ​ൻ ബേ​ബി, സു​ബൈ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍, ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, പ​മ്പാ​വാ​സ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ണ്‍, ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, കെ.​ടി സ​ലീം, അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​സീ​ൽ, ഡോ. ​അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം ചെ​യ​ര്‍മാ​നും ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യാ​ണ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം. ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, മോ​നി ഓ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ). ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട്, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ). ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി, സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ന്‍ ന​ദ്‍വി, പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ, അ​രു​ൾ​ദാ​സ്, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ, ഒ.​കെ. കാ​സിം, ഷെ​മി​ലി പി. ​ജോ​ണ്‍, എ​ന്‍.​കെ വീ​ര​മ​ണി, അ​സൈ​നാ​ര്‍ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ല്‍, റ​സാ​ഖ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, ഹാ​രി​സ് പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ്, എ.​പി ഫൈ​സ​ൽ, നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, അ​ജ്മ​ൽ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, മു​സ്ത​ഫ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, യു.​കെ ബാ​ല​ൻ, മ​നോ​ജ് വ​ട​ക​ര, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ൽ പീ​ടി​ക, എ​ൻ.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, അ​ന​സ് റ​ഹീം, മ​ൻ​ഷീ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, സ​ൽ​മാ​ൻ, വി.​കെ അ​നീ​സ്, സ്വാ​ലി​ഹ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ്യോ​തി​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ര്‍, ജ​മാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, എ​ഫ്.​എം ഫൈ​സ​ല്‍, നാ​സ​ര്‍ മ​ഞ്ചേ​രി ചെ​മ്പ​ന്‍ ജ​ലാ​ല്‍, ജ​ലീ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, പി.​കെ ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, അ​ഷ്ക​ർ പൂ​ഴി​ത്ത​ല, നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ക​മാ​ല്‍ മു​ഹി​യി​ദ്ദീ​ന്‍, സു​ധീ​ര്‍ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മ​റാ​സീ​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് മാ​യ​ഞ്ചേ​രി, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, മു​ജീ​ബ് ത​ണ​ൽ, പി.​ടി. ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, ഹ​നീ​ഫ് ക​ട​ലൂ​ർ, അ​ബ്‌​ദു​ൽ ക​രീം പി.​വി.​കെ, റ​ഹീം കൈ​നോ​ത്ത്, സി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ബോ​ബി പാ​റ​യി​ല്‍, അ​ഷ്റ​ഫ് ന​രി​ക്കോ​ട​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ദ്ഹം, ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ക്കൂ​ത​ല, ജ​ബ്ബാ​ർ കു​ട്ടി, നൗ​ഫ​ൽ ന​ന്തി, ജ​ലീ​ൽ ജെ.​പി.​കെ, അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, അ​ൻ​വ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സിം പാ​ട​ത്ത​ക​യ്യി​ൽ, ര​ഞ്ജി സ​ത്യ​ൻ, ജി​ജി മു​ജീ​ബ്, ന​ദീ​റ, റ​ഹ്മ​ത്ത്, ആ​സൂ​റ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് പി.​വി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ വി.​എം, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഫ്സ​ൽ ക​ള​പ്പു​ര​യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ബി​ർ എം, ​സി​റാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ

    നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി

