Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right75ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:51 AM IST

    75ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ മാ​മാ​ങ്കം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം വൈ​കി​പ്പി​ച്ചാ​ക​രു​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    75ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ മാ​മാ​ങ്കം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം വൈ​കി​പ്പി​ച്ചാ​ക​രു​ത്
    cancel

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ദ്ര​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഈ ​സ്കൂ​ളി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. ഈ ​ഒ​റ്റ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ജി​സി​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​പോ​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഐ​ക്യ​നാ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ നി​ല​വി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം വൈ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്നു. ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ഒ​രു ദി​വ​സം പോ​ലും വൈ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് എ​ന്‍റെ ഭാ​ഷ്യം. വൈ​കി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ശോ​ഭ​ക്ക് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​ക്കും. ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ചാ​രി​റ്റി ഡി​ന്ന​റി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ടേ​ബി​ൾ ബു​ക്കി​ങ്ങി​ന് സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2010ൽ ​ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ബി​ൽ​ഡി​ങ് നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വി​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നി​സ്തു​ല സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ്ഥി​തി ഒ​ട്ടും അ​നു​കൂ​ല​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യും ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 400ൽ​പ​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വി​ടെ അ​ധി​ക​മാ​യി പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി.

    കു​റ​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം ഫീ​സ് അ​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​മു​ഖം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഫീ ​ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. വ​ള​രെ ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​നും അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ അ​ർ​ധ​വാ​ർ​ഷി​ക​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പോ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​തെ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഫീ​സ് വാ​ങ്ങി​ച്ച​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ പ്രോ​ഗ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും. എ​ന്തി​നേ​റെ പ​റ​യു​ന്നു ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​കാ​ശം പോ​ലും ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ കൂ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ൽ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​മ​ധ്യേ ഒ​രു ക​സേ​ര ന​ൽ​കി ഇ​രു​ത്തി​യാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​മ​ന നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ല​മേ​കി​ല്ല. അ​വ​രെ​യും ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളി​ലും ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​ർ​മ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ണ് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. 2014ൽ ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ 2015 മു​ത​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്കൂ​ൾ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​മ്മ​ൾ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​നം നി​റ​വേ​റ്റി​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്.

    മു​തി​ർ​ന്ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ മു​ത​ൽ താ​ഴേ​ക്ക് ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രു വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് വ​ന്നു​ചേ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന കൂ​ടി ഉ​ണ്ട്. റി​ഫാ കാ​മ്പ​സി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​ട​വ് വ​ഴി​മാ​റ്റി മു​ട​ക്കം വ​രു​ത്തി​യ​തു​പോ​ലെ സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 75th Anniversary Celebration: Teachers' salaries should not be delayed
    Similar News
    Next Story
    X