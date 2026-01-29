Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 9:13 AM IST

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യ്ക്ക് ഇന്ന് തു​ട​ക്കം

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യ്ക്ക് ഇന്ന് തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ : പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ദി​യാ​യ അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യ്ക്ക് ഇന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. സ​ക്രി​യ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. 17 പേ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ന്ന കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​നു​വ​രി 29,30,31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം സ​മ്മേ​ള​നം. ജ​നു​വ​രി 29ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നി​ശാ​ഗ​ന്ധി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് പൊ​തു​യോ​ഗ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​നു​വ​രി 30,31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​മ്പി ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ 182 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 300ഓ​ളം പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    7 മേ​ഖ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 8 വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക്, യൂ​റോ​പ്-​യു.​കെ, അ​മേ​രി​ക്ക, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ, തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി 30 വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജി​ല്‍ ‘ന​വ​കേ​ര​ള നി​ര്‍മ്മി​തി​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് ഓ​പ​ണ്‍ ഫോ​റ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നാ​ലാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ വ​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വാ​സി മി​ഷ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ, നോ​ർ​ക്ക പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ​വി​വി​ധ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്കു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ കാ​ന​ഡ​യി​ല്‍ 50ല്‍ ​പ​രം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്‌ നോ​ര്‍ക്ക - കാ​ന​ഡ കോ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ എ​ന്ന സം​വി​ധാ​നം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ജ​ര്‍മ​നി​യി​ല്‍ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ലോ​ക മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ടം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ നാ​ലാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ല്‍വെ​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ലോ​ക കേ​ര​ളം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ, ലോ​ക കേ​ര​ളം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ, ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​ൻ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് മി​ഷ​ന്‍, ആ​യു​ഷ് മി​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 27ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് മീ​റ്റ്, ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡെ​സ്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം നാ​ലാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്, നോ​ര്‍ക്ക വി​മ​ന്‍ സെ​ല്ലി​ന്റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, തു​ട​ങ്ങി ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വ്

    ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ്

    കു​ര്യ​ൻ

    മ​നാ​മ: അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി പ്ര​മു​ഖ​നും വി.​കെ.​എ​ൽ അ​ൽ ന​മ​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​വ​ർ​​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ൻ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക.

