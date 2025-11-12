Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:37 PM IST

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 52 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 52 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
    മ​നാ​മ: അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 52 വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​രെ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 17 അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 1899 സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മു​ന്നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ 52 പേ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫോം ​വ​ഴി​യോ, 17506055 എ​ന്ന കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ചോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​വാ​സു​ൽ എ​ന്ന ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യോ അ​റി​യി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

