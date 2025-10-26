Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right50 ശ​ത​മാ​നം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:45 PM IST

    50 ശ​ത​മാ​നം സ്വദേശിവത്കരണം:പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ
    50 ശ​ത​മാ​നം സ്വദേശിവത്കരണം:പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ
    cancel

    മ​നാ​മ: സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു നി​ബ​ന്ധ​ന നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച 2002ലെ ​ഡി​ക്രി-​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ (41)ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (നാ​ല്) ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (ര​ണ്ട്), (ആ​റ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി വൈ​രു​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത ബ​ഹ്‌​റൈ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ശ​ത​മാ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​ഴ​ക്കം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ, എ​ല്ലാ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​കി​ല്ല. ഇ​ത് ഓ​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന, മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ, ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്സി​ങ്, സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യേ​ക്കാം.

    ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ, വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (10), ദേ​ശീ​യ ക​ർ​മ്മ​പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി എ​തി​രാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത കു​റ​ക്കാ​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​വാ​നും ഇ​ട​യു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് വ​ഴി ത​ന്നെ നേ​ടു​ന്ന​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.നി​ല​വി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഉ​യ​ർ​ന്ന ബ​ഹ്‌​റ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ളോ ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ ഉ​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി, ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GovernmentBahrain NewsIndigenizationgulf news malayalam
    News Summary - 50 percent indigenization: Government says it should be reviewed
    Similar News
    Next Story
    X