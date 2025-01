cancel camera_alt ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ കോ​ൺ​കോ​ഡ് വി​മാ​നം (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ബ്രി​ട്ട​ൻ-​ഫ്രാ​ൻ​സ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ അ​ത്ഭു​ത​വി​മാ​ന​മാ​യ കോ​ൺ​കോ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട് 49 വ​ർ​ഷം. ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ശ​ബ്ദ​ത്തെ തോ​ൽ​പി​ച്ച വേ​ഗ​ത​യു​മാ​യി വ്യാ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കോ​ൺ​കോ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് 1976 ജ​നു​വ​രി 21നാ​ണ്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എ​യ​ർ​വേ കോ​ൺ​കോ​ഡ് ല​ണ്ട​നി​ലെ ഹീ​ത്രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ന്‍റെ ക​ന്നി യാ​ത്ര​ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​രു​വി​മാ​ന​മാ​യ എ​യ​ർ​ഫ്രാ​ൻ​സ് കോ​ൺ​കോ​ഡ് പാ​രി​സി​ൽ നി​ന്ന് റി​യോ ഡി ​ജ​നീ​റോ​യി​ലേ​ക്കും പ​റ​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ണ്ട​ൻ-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റു വി​ല​യാ​യി ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത് 356 പൗ​ണ്ടാ​ണ്. അ​താ​യ​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ 29264 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്ക് തു​ല്യം. 100 സീ​റ്റു​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ ര​ണ്ടു കാ​ബി​നു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്ന ആ​ദ്യ ക​ന്നി​യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ കാ​ബി​നി​ൽ 40ഉം ​പി​ൻ​കാ​ബി​നി​ൽ 60 ഉം ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ട് പൈ​ല​റ്റു​മാ​ര​ട​ക്കം ഒ​മ്പ​ത് ക്രൂ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​ന്നി​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ‍യി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി കൊ​മേ​ഴ്ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​കോ​ഡ് അ​ഥ​വാ ശ​ബ്ദാ​തി​വേ​ഗ വി​മാ​നം. 1350 മൈ​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഈ ​നൂ​ത​ന എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്ട് സാ​ധാ​ര​ണ വാ​ണി​ജ്യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് യാ​ത്രാ​സ​മ​യം പ​കു​തി​യി​ല​ധി​ക​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 402 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് കോ​ൺ​കോ​ഡി​ന്‍റെ ടേ​ക്ക് ഓ​ഫ് സ്പീ​ഡ്. ലാ​ൻ​ഡി​ങ് വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും. ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 60000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലും വി​മാ​ന​ത്തി​ന് പ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​തി​നാ​ല് കോ​ൺ​കോ​ഡു​ക​ളേ വ്യാ​വ​സാ​യി​കാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളു. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ​ത് 50000 യാ​ത്ര​ക​ളാ​ണ്. 2.5 മി​ല്യ​ൺ പേ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി. 2003 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​കോ​ഡ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പ​റ​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

49 years ago First Concorde flight took off from London’s Heathrow Airport and landed in Bahrain