Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:31 PM IST

    46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    • കൂ​ടു​ത​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം
    • ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ​വ​ലി​യ​ൻ തു​റ​ന്നു
    46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ​വ​ലി​യ​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യം, സം​യോ​ജ​നം, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കും. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ൽ സ​യാ​നി, ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം ജി.​സി.​സി​യു​ടെ സ്വ​ത്വം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​ൾ​ഫ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​തീ​വ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യെ​ന്ന് ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ​വ​ലി​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും. വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റം​സാ​ൻ അ​ൽ നു​ഐ​മി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജി.​സി.​സി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പു​തു​താ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ജി.​സി.​സി പ​വ​ലി​യ​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ബു​ദൈ​വി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 44 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ യാ​ത്ര ഈ ​പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ക​സ​നം, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണം, സം​യോ​ജ​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പ​വ​ലി​യ​ൻ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു. ജി.​സി.​സി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും പ​വ​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gcc summitGulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - 46th GCC Summit to be held in Bahrain on December 3
    Similar News
    Next Story
    X