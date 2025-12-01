Begin typing your search above and press return to search.
    46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​ൻ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​വി​ലി​യ​നൊ​രു​ക്കി​യ​ത്
    46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​ൻ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    മ​നാ​മ: 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​ൻ. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​വ് നേ​ടാ​നാ​യി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്ന ഈ ​പ​വി​ലി​യ​ൻ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് ഡി​സ്‌​പ്ലേ​ക​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മ​ൾ​ട്ടി​മീ​ഡി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി.​സി.​സി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം, അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​നം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ക​സ​ന, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​വി​ലി​യ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ലേ​ഖ​നം​ചെ​യ്ത പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1981 മേ​യ് 25ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ജി.​സി.​സി ചാ​ർ​ട്ട​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ, കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ഈ ​പ​വി​ലി​യ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​കീ​കൃ​ത ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​റ്റ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം, ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ നീ​ക്കം എ​ന്നി​വ ഇ​ൻ​ഫോ​ഗ്രാ​ഫി​ക്സി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ജി.​സി.​സി പൊ​തു​വി​പ​ണി, അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. 2002ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ 2019ൽ ​ആ​ദ്യ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ൽ നി​യ​മി​ച്ച​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഗ​ൾ​ഫ് വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഭാ​ഗ​വു​മു​ണ്ട്. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ, മാ​നു​ഷി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

