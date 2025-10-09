Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:17 AM IST

    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ : 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ ടോ​പ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​രീ​ഫ് മാ​ട്ടൂ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഫ​ൽ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ.​പി.​കെ തി​ക്കോ​ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ചി​റ്റ​ണ്ട, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​രെ​യും 11 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷി​ഹാ​ബ് പ്ല​സ്, സ​ക്കീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത മാ​സം 13, 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ജി​ല്ല ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച വി​വ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationBahrain Newsnew committee
    News Summary - 40 Brothers held Onam celebrations and formed a new committee
    Similar News
    Next Story
    X