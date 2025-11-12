Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:39 PM IST

    '40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്' ഫു​ട്ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് നാ​ളെ മു​ത​ൽ

    13, 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് നാ​ളെ മു​ത​ൽ
    40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്' ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ പ്ര​മു​ഖ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ '40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്', ‘ജി​ല്ല ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3’ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 13, 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, സൗ​ത്ത് സോ​ൺ എ​ന്നീ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ടീ​മി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് ഗെ​സ്റ്റ് പ്ലെ​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 400 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും ട്രോ​ഫി​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 200 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റും ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി​ഗ​ത താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ജി​ല്ല ക​പ്പി​ന് പു​റ​മെ, 40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ‘വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3’ ഉം ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 13ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ, 15ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 40 ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ബ്‌​റാ​ഹീം ചി​റ്റാ​ണ്ട, റ​ഷീ​ദ് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി, മു​സ്ത​ഫ ടോ​പ്‌​മാ​ൻ, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ല​ത്തൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, ജെ.​പി.​കെ. തി​ക്കോ​ടി, ശി​ഹാ​ബ് പ്ല​സ്, പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

